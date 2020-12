Manifesto anti-aborto, Anpi Genova: “Medievale, incivile e reazionario”

Genova. Non si placa, anzi prende vigore, l’indignazione espressa da più parti per il manifesto fatto affiggere anche a Genova, oltre che in altre città italiane, dall’associazione ProVita e che raffigura una donna priva di vita, con una mela in mano, e una scritta riferita ai medicinali per abortire come a veleni.

Dopo la manifestazione di sabato del collettivo femminista Non Una Di Meno, e la posizione presa da sindacati, partiti e semplici cittadini, anche l’Anpi di Genova interviene sulla questione.

