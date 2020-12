Non piove da giorni ma sulle autostrade attorno a Genova segnalati allagamenti

Genova. Normale lunedì mattina di traffico intenso sulle autostrade attorno a Genova. Quello che si verifica però, e succede da alcuni giorni, è la segnalazione da parte del concessionario di problemi legati ad allagamenti. Nonostante non piova da un paio di giorni almeno.

Si tratta di problemi che si verificano più che altro in galleria. Infiltrazioni, condensa e altre situazioni che spesso riguardano i tunnel dove l’acqua non può essere incanalata dalle onduline che sono state rimosse su richiesta del Mit, per sicurezza, nelle settimane passate.

... » Leggi tutto