Nuovo carcere, Ciangherotti: “Costruiamolo ad Albenga, nell’ex polveriera o vicino all’Ortofrutticola”

Albenga. “Un nuovo carcere? Sì, ma costruiamolo ad Albenga che possiede aree facilmente raggiungibili con tutti i mezzi (ferroviari, autostradali ed anche aeroportuali) ed ha tutte infrastrutture utili, ivi compreso un ospedale”. Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, alla luce del dibattito in atto ripropone la sua proposta che va controcorrente all’idea di realizzare il nuovo penitenziario in Valbormida (a Cengio o a Cairo Montenotte).

“Si tratta di aree disagevoli da raggiungere – sostiene – Meglio prevedere la realizzazione del nuovo carcere ad Albenga. Nella Piana ci sono aree idonee (e gratuite in quanto demaniali): tra queste penso all’ex polveriera (struttura da anni in disuso) ove potrebbe essere edificata la nuova struttura in grado di accogliere almeno 400 persone tra detenuti e personale addetto al carcere (tra dipendenti e personale della polizia penitenziaria). O ancora, i terreni comunali all’uscita dell’autostrada vicino all’Ortofrutticola”. Con questo intervento Ciangherotti chiede all’onorevole Franco Vazio, vice presidente della II^ Commissione Giustizia, di “valutare questa possibilità e di considerare la proposta di un carcere da realizzare ad Albenga”.

