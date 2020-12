Parco del Beigua, il Wwf presenta denuncia alla Procura: “Prati danneggiati dai fuoristrada”

Savona. Prosegue l’attività di controllo della guardie del Wwf sul rispetto delle norme ambientali in materia di tutela e salvaguardia del territorio.

Nei giorni scorsi le guardie Wwf di Savona hanno scoperto danni in alcune aree prative dovuti al transito in fuoristrada da parte di autoveicoli a motore, nelle località Piccolo Ranch nel comune di Varazze all’interno del Parco Naturale Regionale del Beigua nonché in Zona Speciale di Conservazione.

... » Leggi tutto