Ponte Monumentale sotto i ferri: al via la manutenzione straordinaria

Genova. Il ponte Monumentale si rifarà il look. Da ieri la struttura architettonica che domina via XX Settembre e ne costituisce uno dei segni distintivi è interessata da interventi di manutenzione per mettere in sicurezza alcuni “sfarinamenti” e alcune parti ammalorate. Dopo la sistemazione di ponteggi all’altezza dei marciapiedi interni verrà tesa una rete che sovrasterà la carreggiata di via XX Settembre in maniera tale da garantire la massima sicurezza.

«L’amministrazione comunale – sottolinea il vicesindaco e assessore a manutenzioni e lavori pubblici Pietro Piciocchi – sta progettando un intervento di risanamento totale del ponte Monumentale entro la fine del mandato, con un importante impegno di spesa. Ora stiamo mettendo in sicurezza la struttura, ma presto prenderanno il via lavori di restyling completo dell’importante manufatto. Naturalmente coinvolgeremo anche la Sovrintendenza poiché si tratterrà non soltanto di risanare dal punto di vista tecnico, ma di procedere anche a operazioni di ripulitura e restauro».

... » Leggi tutto