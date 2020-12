Sanremo. Fiamme in un garage al civico 36 di via Peirogallo, a Sanremo. Il rogo si è sviluppato intorno alle 20,45 per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, insieme con gli agenti della polizia di Stato e un’ambulanza inviata a scopo precauzionale.

... » Leggi tutto