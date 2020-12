Genova. «Rimaniamo delusi e ci indigniamo per l’ennesimo ricorso al precariato istituzionale nel Bando del Commissario Arcuri volto al reclutamento di 3mila medici e 12mila infermieri in vista del piano di vaccinazione anti COVID in tutta Italia» – affermano in una nota dal direttivo nazionale ULS Unione Lavoratori Sanità.

