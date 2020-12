Via Porro, la palestra abbandonata svuotata dei detriti in vista della riqualificazione

Genova. Quasi un anno dopo la firma della delibera della giunta Bucci che stabiliva l’accordo con Rfi e Hitachi per il recupero e il riutilizzo della palestra abbandonata di via Porro – tra le case in parte abbattute e in parte lasciate da chi ci viveva prima del crollo del ponte Morandi – si è finalmente iniziato a vedere qualche passo concreto.

“Dopo i sopralluoghi con Rfi, proprietaria dell’edificio, sono iniziati i tanto attesi lavori alla palestrina di Via Porro – spiega il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi – sono state recepite le nostre richieste circa le strutture sportive da allestire all’interno e l’impresa incaricata ha potuto finalmente iniziare”.

