Buoni spesa Covid, i fondi del governo bastano per metà delle richieste ma il Comune coprirà il resto

Genova. Sono 17122 le domande ammesse al bando del Comune di Genova per la distribuzione dei buoni spesa da 100 euro destinati alle persone e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid. Per circa 10 mila domande però bisogna ancora trovare le risorse di copertura poiché i 3 milioni e 52 mila euro di fondi della protezione civile nazionale non saranno sufficienti a soddisfare tutte le richieste. Il Comune di Genova ha chiuso in tarda mattinata la graduatoria dopo che nei giorni scorsi erano arrivate 19.683 domande (ma ognuna può corrispondere a uno o più componenti del nucleo familiare e in media per ogni domanda ci sono 2,5 persone aventi diritto).

“Al momento si riescono a soddisfare 9504 richieste e oltre a queste ce ne sono 715 sospese, in attesa che presentino un Isee valido che attesti che sono al di sotto dei 20 mila euro stabiliti dal regolamento”, spiega l’assessore comunale al Bilancio e vicesindaco Pietro Piciocchi. Servono risorse per coprire 7618 domande con Isee valido e 1838 domande in attesa di Isee. “Non sappiamo ancora a quanti buoni corrispondono le domande ancora da verificare – ha aggiunto Piciocchi – ma stimiamo che sarà necessario trovare circa 1 milione e 200 mila euro in più per aiutare tutti quelli che ne hanno bisogno”.

