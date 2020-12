Morto in cella ad Albenga, anche la Comunità di San Benedetto chiede verità per Emanuel

Liguria. “Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, o forse al mattino del 5 dicembre, è deceduto un ragazzo di 33 anni, Emanuel Scalabrin, in una cella di sicurezza della Caserma dei Carabinieri di Albenga. Forse, perché in questa terribile vicenda non si è neppure in grado di conoscere il momento in cui è avvenuta la sua morte”. Inizia così il lungo post dell’associazione genovese – fondata da don Andrea Gallo – “Comunità San Benedetto al Porto” sulla tragedia verificatasi ad Albenga dieci giorni fa.

Un messaggio, quello pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione e sul sito web, destinato a fare rumore. In più passaggi infatti, in maniera più o meno velata, l’associazione genovese mette pesantemente in dubbio l’operato dei carabinieri e dei medici. Parlando di segni sul corpo della vittima, riferendo di telecamere non funzionanti, o suggerendo un approccio eccessivamente frettoloso da parte dei medici. Parole che evocano alla mente il “caso Cucchi” ma non facilmente conciliabili con quanto emerso finora e quindi, ovviamente, tutte da dimostrare.

