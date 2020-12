Pro Recco, Aleksandar Ivović: “Sapevamo che non sarebbe stato facile per niente”

Recco. La Pro Recco ha iniziato bene la corsa alla conquista della sua nona Champions League. I biancocelesti hanno prevalso per 11 a 9 sul Cercle des Nageurs Marseille, il club di pallanuoto più decorato di Francia.

Tuttavia non è stato semplice centrare il primo successo, dato che i recchelini si sono trovati sotto di tre reti. Il capitano Aleksandar Ivović commenta: “Innanzitutto vorrei dire che non è stato per niente facile giocare oggi una partita di questo livello che non giocavamo da marzo. Da tanti mesi non giocavamo partite di questo livello e si è visto che eravamo un po’ tesi; loro hanno aperto la partita meglio di noi. Poi, con la partita che proseguiva, ci siamo scaldati e soprattutto abbiamo trovato la difesa posizionale dove abbiamo abbinato pressing e zona“.

