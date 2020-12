Rottura acquedotto ad Alassio, al via i lavori

Alassio. Dopo la rottura e i disagi di sabato scorso, sono iniziati già ieri i lavori di scavo per la sostituzione della condotta da 200 dell’acquedotto nel tratto di via Leonardo da Vinci da via Londra a Corso Roma.

“Con l’occasione – spiega il sindaco di Alassio Marco Melgrati – poiché lo scavo insiste anche su parte del marciapiede, provvederemo ad appaltare il rifacimento completo del marciapiede stesso con nuova pavimentazione e scivoli per disabili”.

