San Fruttuoso, arriva l’asfalto sulla creusa ma il Comune promette: “Tornerà come nuova”

Genova. Sono iniziati i lavori per asfaltare l’antica creusa di salita Vecchia Nostra Signora del Monte a San Fruttuoso, destinata a diventare una rampa per i mezzi da cantiere diretti all’istituto Fassicomo. Fallita la mobilitazione degli abitanti che avevano lanciato una petizione per evitare quello che definivano “uno scempio“, mentre la Soprintendenza, che all’inizio non era stata interpellata e aveva chiesto chiarimenti, non sembra intenzionata a bloccare l’operazione.

Una garanzia, però, il comitato l’ha portata a casa: che la ditta non solo rimuoverà l’asfalto al termine dei lavori, ma procederà a una complessiva riqualificazione della salita compreso il rifacimento totale del ciottolato, sottoposto a manutenzione l’ultima volta negli anni ’90. A farsi carico della promessa è stato il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi che ieri ha incontrato i cittadini insieme ai tecnici, al presidente del Municipio Massimo Ferrante e ai rappresentanti dell’impresa edile.

