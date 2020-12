Scatole di Natale in piazza Don Gallo, i pacchi “sospesi” per regalare la solidarietà

Genova. Il Portierato Sociale di Piazza Don Andrea Gallo, si è fatto promotore a Genova dell’iniziativa già attiva in molte città d’Italia. In un periodo particolarmente difficile, dove ad un aumento delle fragilità della società si associa una sostanziale impossibilità di vivere momenti solidali, ha trovato grande risalto in tutta Italia, l’iniziativa “Scatole di Natale”, nata a Milano, che consiste nel preparare una scatola – dono che verrà recapitato da una rete di associazioni solidali nel territorio del Centro Storico di Genova.

Si può partecipare semplicemente prendendo una scatola e mettendoci una cosa calda (ad esempio guanti, sciarpa, maglione, coperta), una cosa golosa, un passatempo (un libro, o rivista, sudoku), un prodotto di bellezza (bagnoschiuma, crema, profumo…) e un biglietto con un pensiero. Le scatole possono essere per uomo, donna o bambino; è bene che la cosa golosa non sia deperibile, il prodotto di bellezza nuovo, la cosa calda e il passatempo possono non essere nuovi purché in buono stato.

