Serie B, Monza contro Virtus Entella: la cronaca in diretta

Monza. I segnali di crescita sul piano del gioco, uniti al rientro di alcune pedine, tengono vive le speranze della Virtus Entella di restare aggrappata al treno salvezza. Il campionato è ancora lungo, ai chiavaresi restano da giocare 27 incontri, ma il bilancio delle prime undici giornate è disastroso: cinque pareggi e sei sconfitte.

I biancocelesti sono reduci da tre partite perse, a causa delle quali sono precipitati in ultima posizione solitaria. Questa sera proveranno a rilanciarsi, anche se il calendario li pone di fronte ad una sfida decisamente ostica. L’Entella è ospite del Monza, neopromossa che ha investito per puntare ad un altro salto di categoria. I brianzoli occupano il settimo posto in classifica e arrivano da un convincente successo a Venezia.

