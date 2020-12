“Un cuore da leone”: nel ricordo di Gian Luigi Corti un libro e un premio internazionale nella “sua” Liguria

Genova. Il Gruppo Ligure Giornalisti Sportivi, in collaborazione con Ussi e Stelle nello Sport, lancia due speciali iniziative nel ricordo di Gian Luigi Corti, scomparso il 5 settembre 2019 a 76 anni dopo averne dedicati più di 60 allo sport e alla promozione dei suoi valori. Sotto Natale, con dedica alla Gigi Ghirotti onlus a cui andrà l’intero ricavato, esce “GLC, un cuore da leone“, una biografia sotto forma di mosaico, composta da 154 testimonianze di persone entrate a contatto con un uomo capace di affrontare, con successo, molteplici sfide. Il libro può essere ordinato alla mail info@stellenellosport.com o ritirato direttamente a Genova presso l’Associazione Gigi Ghirotti (corso Europa 48) e lo showroom All Sport (via Scribanti 27 r.).

Giornalista, dirigente sportivo, insegnante, editore e uomo di pubbliche relazioni. Una vita ricca di passioni, tra le quali spiccano lo sport, in particolare con l’esperienza da vicepresidente della Federazione Pallavolo dal 1980 al 1988 (capodelegazione a Los Angeles 1984 con conquista della prima storica medaglia olimpica) e il giornalismo dove, insieme ai servizi firmati per il Corriere Mercantile, il Secolo XIX e Telegenova, spiccano i 25 anni consecutivi da dirigente nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, di cui è anche vicepresidente dal 1996 al 2000.

