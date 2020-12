Vaccino anti Covid, Toti: “Abbiamo frigoriferi a sufficienza, ma ne chiederemo altri”

Genova. In Liguria al momento non ci sono carenze di frigoriferi per conservare a -80 gradi la prima tranche di vaccini anti Covid destinati a personale sanitario e ospiti delle Rsa. Lo ha detto il presidente Toti rispondendo a un’interrogazione di Gianni Pastorino in consiglio regionale, riportando gli ultimi aggiornamenti dal confronto nazionale con il commissario straordinario Domenico Arcuri.

“La ricognizione della scorsa settimana ha permesso evidenziare che il sistema sanitario regionale ha la possibilità di conservare un numero di dosi di vaccino superiore a quelle richieste dall’attuale campagna vaccinale ovvero circa 60mila vaccini durante la prima fase – ha spiegato Toti -. A scopo precauzionale, comunque, le apparecchiature sono in corso di implementazione, sia con domanda al commissario straordinario sia attraverso una ricognizione diretta nelle aziende sanitarie”.

