Acqua, consumi in picchiata: in tre anni erogati 14 milioni di metri cubi in meno

Genova. Se l’area metropolitana genovese non ha più sofferto di crisi di siccità non è solo merito della pioggia, ma anche a causa della contrazione del consumo di acqua da parte di cittadini e attività produttive. Il dato è emerso durante la commissione consigliare dove Ireti ha presentato il piano d’ambito idrico per i prossimi anni, dove ha illustrato lo stato dell’arte dell’infrastruttura e i prossimi interventi previsti.

A colpire, però, sono i dati sul consumo: nell’arco degli ultimi cinque anni il volume di acqua messa in rete è diminuito di 14 milioni di metri cubi, passando dal picco del 2017, con 106 milioni utilizzati, ai 92 milioni di metri cubi del 2020. Una contrazione che ha diversi padri, come spiegato durante la commissione dall’ingegnere Giovanni Gnocchi di Ireti: da un lato un maggiore controllo sulla rete, con meno perdite ma anche, e soprattutto, la diminuzione del consumo. Un dato molto interessante perché è la cartina tornasole del calo demografico inarrestabile della città (che mantiene un trend di meno 5 mila persone all’anno) che colpisce anche le attività produttive, spesso grandi consumatrici di acqua.

