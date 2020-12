Canapa, Mantero (M5S): “Regolamentare il settore per tutelare i consumatori”

Savona. Regolamentare il settore della canapa industriale per tutelare i consumatori. Lo propone Matteo Mantero, senatore savonese del MoVimento 5 Stelle, in un lungo sfogo. “Parliamo di canapa industriale, prodotto agricolo normato dalla legge – scrive – non si parla di cannabis terapeutica, né tanto meno di quella che viene volgarmente chiamata marjuana, ma di varietà presenti e registrate, la cui produzione è lecita ‘ab origine’ in base alla legge”.

“Lo scorso anno – ricorda – la maggioranza ha approvato in legge di stabilità, un emendamento mio e del collega Mollame, per regolamentare la vendita delle infiorescenze di canapa industriale e per l’estrazione del CBD. Emendamento poi stralciato, per un cavillo tecnico e una sostanziosa dose di pregiudizio, dalla Presidente Casellati”.

