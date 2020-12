Caos uffici postali, a Murialdo protesta la minoranza : “Facciamo qualcosa, prima che chiudano del tutto”

Murialdo. Dalla riviera all’entroterra, numerose sono state le polemiche e le richieste per il potenziamento dei servizi degli uffici postali che tra orari ridotti, chiusure e lunghe code hanno creato non pochi problemi agli utenti. Dopo Cosseria, Roccavignale e altri comuni della provincia, le lamentele arrivano anche da Murialdo con la minoranza che invia a sindaco e giunta un’interrogazione per conoscere cosa sarà fatto per risolvere la situazione definita “insostenibile”.

“L’apertura per soli tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) sta provocando la concentrazione dell’utenza, che si sta rivelando sempre più consistente a dimostrazione dell’importanza del servizio, causando code che, vista la posizione dell’ufficio stesso, si trasformano in veri assembramenti. Rimanendo chiusi il sabato si preclude, inoltre, la possibilità di accedere al servizio a chi lavora durante la settimana” spiega il capogruppo Ezio Salvetto.

