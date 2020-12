Coronavirus, Toti: “Facciamo anche la zona viola, ma basta cambiare regole ogni settimana”

Genova. “Dove c’è assoluto bisogno io sono per fare anche la zona viola, non solo la zona rossa. Ci mancherebbe, dobbiamo preservare la salute dei cittadini. Ma dove invece è possibile allentare non vedo perché si debba fare questa ulteriore stretta di Natale”. Così il presidente Toti, intervistato a Radio Capital, ribadisce il suo “no” all’ipotesi di nuove misure più severe estese a tutta Italia nel periodo delle feste natalizie.

“La zone al momento hanno funzionato, nella mia regione hanno funzionato particolarmente bene. Non vedo per quale ragione il Paese debba darsi regole diverse ogni settimana con le categorie che devono cercare di inseguire la politica per capire cosa succederà. Non sono d’accordo a cambiarle ogni settimana a seconda dell’emotività del momento e delle foto che vediamo sul web”, accusa Toti.

