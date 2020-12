Ginestre, corbezzoli e ginepri per riportare il verde sulle spalle del nuovo ponte San Giorgio

Genova. Non solo cemento armato, non solo acciaio. In questi giorni tra i cantieri attorno al nuovo ponte Genova San Giorgio si lavora anche con gli arbusti – ginestre, ginepri, corbezzoli – per risistemare i versanti alle estremità del viadotto.

Lo spiega il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci con un post su facebook. “Corbezzolo, ginestra e ginepro. Sono alcuni degli arbusti piantati sulla spalla di levante del cantiere del ponte Genova San Giorgio, mentre si opera per dismettere e risistemare le aree occupate dalle lavorazioni”.

