Meteo, sulla Liguria clima uggioso e pioggia

Liguria. Saccatura in azione sul medio-atlantico determina blande correnti umide sul comparto centro-occidentale del Mediterraneo. Sulla Liguria clima uggioso e qualche precipitazione. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 16 dicembre 2020

Avvisi: tramontana tesa con rinforzi su zona Capo Mele e settore ovest al largo.

Cielo e Fenomeni: per l’intera giornata cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni al più moderate insisteranno sul settore centrale e centro-orientale della regione; qualche timida apertura potrà interessare l’estremo ponente in un contesto di variabilità.

Venti: tramontana tesa con rinforzi su zona Capo Mele e settore ovest al largo; moderato/teso a levante da scirocco.

Mari: mare generalmente mosso.

Temperature: in lieve diminuzione le minime in quota sull’Appennino, in aumento a fondovalle. Stazionarie le massime.

Costa: min +9/12°C, max +12/14°C

Interno: min +2/+7°C, max +6/12°C

