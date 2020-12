Nella loggia dei Banchi una scalinata e una “wunderkammer” per scoprire la storia di Genova

Genova. Si ispira ad altre scalinate cittadine, come ad esempio quella della vicinissima chiesa di San Pietro in Banchi, la struttura attorno alla quale si realizzerà il primo museo della storia della città di Genova. Lo ha spiegato Ico Migliore, architetto che da 20 anni disegna musei, e che con il suo studio Servetto+Migliore (e la collaborazione dei genovesi di Go-Up) ha messo a punto la progettazione esecutiva dello spazio. “Sarà un museo inclusivo, aperto, un museo vetrina – racconta – un museo pensato per il visitatore, basato sul contenuto”.

E quindi, all’interno della cinquecentesca loggia della mercanzia, tra le vetrate e i marmi, prenderà forma una sorta di grosso scalone, una platea, e al suo interno una “wunderkammer”, una stanza delle meraviglie, dove si troveranno i contenuti digitali e non solo, veri e propri, sulla storia di Genova. “Nello spazio dove in passato venivano firmati gli accordi finanziari della grande Genova oggi parte un progetto che potrà rendere il merito alle tante stratificazioni della storia di Genova”, dice l’assessore alla Cultura Barbara Grosso.

