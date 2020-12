Riapertura delle scuole superiori a gennaio, Rezza: “Ancora presto per dirlo”. Trenitalia intanto assicura più posti

Genova. “È ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole, anche le superiori dopo le feste natalizie”. Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica della diffusione del Covid in Italia. Rezza ha spiegato che “l’incidenza dei casi è ancora molto elevata e finché non abbassiamo l’incidenza è difficile parlare di riapertura delle attività”.

Nel frattempo, però, prosegue in provincia di Genova la pianificazione dei trasporti quando l’apertura degli istituti scolastici sarà effettiva.

