Riapertura scuole nel savonese, verso l’aumento delle corse degli autobus

Albenga. Si è tenuto oggi, mercoledì 16 dicembre, in modalità videoconferenza un incontro organizzato dalla Prefettura al quale hanno partecipato Regione, Provincia, sindaci delle principali cittadine sede degli istituti scolastici di secondo grado della provincia di Savona, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, i rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico come TPL e Trenitalia e il referente regionale del volontariato di Protezione Civile per la provincia di Savona per la pianificazione dei trasporti in vista dell’apertura degli istituti scolastici dopo le festività natalizie.

All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’assessore ai servizi sociali, ai servizi scolastici, agli eventi e all’abbattimento delle barriere architettoniche Marta Gaia.

