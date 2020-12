Sanna al Consiglio delle Autonomie Locali: “Enti Locali un’opportunità di servizio per i territori da valorizzare sempre più”

Regione. Armando Sanna, vice presidente del consiglio regionale, ha partecipato questa mattina alla prima riunione del nuovo Consiglio delle Autonomie Locali.

“E’ per me un onore partecipare al Consiglio delle Autonomie Locali come vice presidente del consiglio e in rappresentanza della minoranza in Regione – afferma Armando Sanna – Credo che il Consiglio delle Autonomie Locali svolga un ruolo incisivo e sia un luogo di confronto partecipato, propositivo e costruttivo, una reale opportunità al servizio dei territori. Con il loro carico di rappresentatività e di partecipazione gli enti locali, in quanto istituzioni democratiche di base, possono contribuire al riavvicinamento tra cittadini e istituzioni”.

