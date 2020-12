Stretta sul Natale e zona rossa, Bassetti: “Basta scimmiottare gli altri Paesi Europei”

Liguria. Mentre sono attese le decisioni del Governo sulle nuove restrizioni in via delle festività natalizie e mentre si fa più forte l’ala rigorista che vorrebbe tutto il Paese in zona rossa dal 24 al 6 gennaio, il virologo Matteo Bassetti interviene sul tema con la consueta verve.

“Si parla di nuove chiusure come se i provvedimenti presi fino ad oggi non ci fossero stati? Siamo ancora nella seconda ondata, ma non dappertutto le cose vanno male. Qui in Liguria e nel mio ospedale le cose non vanno assolutamente male. Nessuno si deve mettere il pannolone per assistere i malati Covid perché non avrebbe tempo di andare in bagno, come ho sentito dire ieri sera da un esperto – scrive Bassetti sulla sua pagina FB – Siamo stanchi, ma è il mestiere che ci siamo scelti di fare e siamo contenti di farlo al meglio”.

