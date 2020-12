Allarme Uil: “I precari del ponte Morandi rischiano di restare senza lavoro, vanno stabilizzati”

Genova. La sorte dei lavoratori che hanno aiutato Genova durante l’emergenza ponte Morandi è appesa a un filo. A denunciarlo è la Uil Liguria: “I loro contratti sono in scadenza alla fine del 2020. Quindi, se non ci sarà un atto del governo, queste persone perderanno il loro posto di lavoro”, scrive il segretario ligure Mario Ghini in una nota.

“In questi due anni e mezzo – continua Ghini – le diverse amministrazioni pubbliche hanno potuto contare sull’apporto di oltre 200 tra lavoratrici e lavoratori, che sono stati assunti dopo una selezione pubblica per far fronte alla crisi generata dal crollo del ponte. Abbiamo chiesto a più riprese che questi lavoratori ormai formati venissero stabilizzati, abbiamo sollecitato le forze di governo, abbiamo sollecitato Regione Liguria e le strutture commissariali di ricostruzione ed emergenza.

