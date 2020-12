“Angoscia, incubi e urla nel sonno: ecco cosa Fortnite ha fatto a mio figlio”: il racconto di una mamma

Ponente. Circa un anno fa nostro figlio voleva scaricare Fortnite. Già per principio non approvo che i miei figli giochino con giochi basati su violenza e uccisioni, mi ricordano le sparatorie scolastiche e l’orribile caso accaduto in Norvegia su un’isola, dove un ragazzo si era messo a sparare a dei bambini come nella scena di un videogioco, e su Fortnite le scene si svolgono proprio su un’isola. Come coppia non siamo riusciti a mantenere un fronte unito e quindi il gioco è stato scaricato.

Il bambino ha fatto presente : ′′Tutti gli altri miei coetanei ci giocano, non c’è sangue, è solo un gioco, so che uccidere non è divertente. Mamma perché sei sempre così severa?“. Mi sono sentita fuori luogo come mamma. Forse sono troppo severa, ho pensato. Forse tutti gli altri stanno lasciando che i loro figli abbiano una vita e io sono troppo rigida e lo rendo infelice, mentre gli altri stanno lasciando vivere i propri figli.

... » Leggi tutto