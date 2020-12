Controlli antidroga della Finanza: tre persone arrestate per spaccio

Provincia. Non si arresta l’attività del comando provinciale della Guardia di Finanza di Savona nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli finalizzati a verificare il rispetto delle misure emanate dal Governo per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i militari della compagnia savonese hanno controllato numerosi soggetti, tra cui diversi giovanissimi, trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, in due interventi sono stati individuati sei giovani, tutti uomini, di età compresa fra i 15 ed i 30 anni e residenti nel capoluogo o altre località della provincia, trovati in possesso di hashish e marijuana, per uso personale. Tutti sono stati segnalati per violazioni amministrative alla Prefettura, quali consumatori di sostanze stupefacenti.

