Imperia. Il giorno 18 dicembre alle 20 premiere mondiale su YouTube in streaming del film “Maryam of Tsyon” – CAP I – Escape to Ephesus, girato anche nel ponente ligure, a Sanremo – Ventimiglia – Vallecrosia ed Imperia, dalla troupe matuziana diretta da QVQ con Camilla Nardini nei panni di Maryam e Giuseppe Laureri nei panni di Giovanni Evangelista e prodotto da Fiori di Sambuco Film.

