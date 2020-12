Metropolitana, il prolungamento a Canepari rischia lo stop in caso di allerta arancione

Genova. Binari nuovi, problemi vecchi. Il prolungamento della metropolitana in Valpolcevera dall’attuale capolinea di via Brin a via Canepari, appena aggiudicato alle imprese Conpat-Research, rischia di partire azzoppato per le criticità idrogeologiche di un piccolo rio nascosto sotto le case di Certosa. È quanto ha evidenziato la direzione mobilità del Comune di Genova dopo le osservazioni emerse durante la conferenza dei servizi.

In pratica, con allerta meteo arancione o rossa, il servizio della metropolitana dovrà fermarsi a Brin. E questo accadrà finché non saranno avviati e completati i lavori di messa in sicurezza del rio Maltempo, un breve corso d’acqua dal nome evocativo che parte dalla collina sopra via Piombelli, si infila sotto i palazzi (creando non pochi problemi che avevamo documentato qui) e sfocia nel Polcevera sotto via Perlasca. Attualmente il piano di bacino colloca la nuova stazione in fascia A, quella a massimo rischio di esondazione, ragione per cui i treni non potranno raggiungerla in condizioni di elevato pericolo alluvionale.

