Pioggia e cantieri, mattinata di code sul nodo autostradale genovese e in città

Genova. Mattinata di traffico intenso sul nodo autostradale genovese e sulle direttrici che portano verso il capoluogo ligure. Più auto in circolazione per il periodo natalizio, qualche moto in meno a causa della pioggia, ma soprattutto cantieri e allagamenti in galleria stanno provocando diverse code.

Anche a Genova in città, sulla viabilità ordinaria, si segnalano code. In particolare sulla Guido Rossa e in lungomare Canepa, per chi viaggia verso levante, a causa dei rallentamenti agli ingressi dei varchi portuali. E poi in corso Marconi, per traffico intenso.

