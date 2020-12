Sanremo, concerti dell’Orchestra Sinfonica nelle chiese: «Costretti a modificare la modalità di fruizione, saranno in streaming»

Sanremo. In queste ultime settimane la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha lavorato con impegno affinché la musica potesse riprendere a risuonare nelle vie cittadine ed è per questo che, su volontà dell’Amministrazione Comunale e con la preziosa collaborazione della Curia Vescovile di Ventimiglia-Sanremo, era stata organizzata l’esecuzione di 5 momenti di elevazione spirituale in musica presso le Chiese di Coldirodi, Bussana e della zona periferica del Borgo di Sanremo.

