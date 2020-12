Sanremo, la Dante Alighieri incontra il candidato al Premio per la Pace 2020 Nicolò Govoni

Sanremo. Il 3 dicembre, alcune classi della scuola Dante Alighieri, hanno partecipato ad un incontro streaming con Nicolò Govoni.Lo scrittore, giornalista e attivista, ha parlato dell’associazione Still I Rise, della quale ne è co-fondatore, che si occupa di costruire scuole nei luoghi del mondo bisognosi, nei Paesi dove c’è molta povertà, lì dove i ragazzi non possono permettersi una buona istruzione come accade purtroppo in Kenya, Turchia, Siria e negli

hotspot della Grecia.

