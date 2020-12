“Sogno o ha segnato Destro?”, un lapsus spinge a riflettere sulla carriera del bomber genoano

“Ha segnato il Bologna! Goal di Mattia Destro”. L’errore di Fantacalcio, testata sportiva seguita da tantissimi appassionati che attendono con trepidazione le celebri pagelle tramite le quali vengono decise le sorti dell’omonimo gioco, non è passato inosservato. Destro è in forza al Genoa e la sua doppietta è stata decisiva per consentire al Grifone di ottenere un punto contro la capolista Milan.

