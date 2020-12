Terremoto in maggioranza a Loano, nasce un gruppo autonomo: “Troppa distanza con le posizioni di alcuni assessori”

Loano. Gli avversari ed i più maliziosi la definirebbero una “frattura in seno all’amministrazione comunale”; dal canto loro, i diretti interessati motivano la scelta con l’esigenza di “svolgere un azione più libera nel valutare in modo critico (da qui a fine mandato) le scelte che saranno operate dalla giunta” e quindi “operare scelte più in sintonia con il nostro sentimento amministrativo e politico”. Il dato incontrovertibile, però, è che alcuni consiglieri di maggioranza di Loano (Noemi Casto, Francesco Paganelli, il capogruppo Jacopo Tassara e Luana Isella) hanno deciso di dare vita ad un gruppo autonomo ed evidentemente “staccato” dal resto del team che affianca il sindaco Luigi Pignocca.

In una nota, i consiglieri affermano: “Siamo stati eletti nella lista ‘Pignocca Sindaco’ nel 2016, con in testa l’idea di portare un contributo fattivo alla nostra Loano, considerata anche, per alcuni di noi, la prima esperienza in ambito amministrativo. Negli anni abbiamo maturato una maggiore consapevolezza rispetto al funzionamento della macchina comunale, consentendoci di valutare in maniera più oggettiva l’approccio alle criticità da affrontare”.

