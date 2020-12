Imperia. Centomila euro per la progettazione degli interventi di manutenzione del Ponte di Loreto, a Triora. Il contributo se l’è aggiudicato la Provincia in seguito alla partecipazione a un apposito bando ministeriale per interventi sulle infrastrutture. L’incarico tecnico per realizzare la progettazione del restyling sarà affidato a breve scadenza.

