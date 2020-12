Truffatore tradito dall’aranciata che si era fatto offrire dalla sua vittima

Genova. Aveva truffato un’anziana, convinta della sua buona fede, gli aveva anche offerto da bere, ma oggi a meno di due mesi dall’episodio l’uomo è stato identificato grazie alle impronte digitali e denunciato.

I fatti risalgono al 31 ottobre quando una donna di 85 anni residente in via Caffaro ha ricevuto la telefonata di una presunta operatrice dell’Enel che le ha preannunciato la visita in casa di due suoi colleghi per stipulare un nuovo contratto per la fornitura di energia elettrica molto vantaggioso rispetto a quello in corso.

