Liguria. E’ di 287 nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 3.768 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ciò che emerge dal bollettino emesso dalla Regione Liguria.

Sono 32 i nuovi contagi nel savonese, 27 nell’imperiese, 118 nel genovese – di cui 166 in Asl3 e 22 in Asl4 -, 37 nello spezzino. 3 nuovi contagi invece non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

