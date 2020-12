Fifa Fair Play Award 2020 a Mattia Agnese dell’Ospedaletti Calcio: la gioia della Lnd Liguria

Ospedaletti. Il calcio dilettantistico ligure è in festa per il grande riconoscimento attribuito a Mattia Agnese, insignito ieri sera del Fifa Fair Play Award 2020 durante la cerimonia del Best Fifa Football Awards.

Il calciatore classe 2003, tesserato per l’Ospedaletti, ha ricevuto il premio, in streaming via Skype, da Ruud Gullit che ha commentato così: «Mattia tu sei il mio eroe, il nostro eroe». Visibilmente emozionato il calciatore ha ringraziato per l’attestato di stima, il primo italiano nella storia del calcio a ricevere il premio Fair Play dal pubblico che ha votato in massa il gesto di altruismo di Mattia.

