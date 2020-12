Imperia, la polizia distribuisce addobbi natalizi nelle Rsa, nel centro di pediatria dell’ospedale e all’Isah

Imperia. Ieri, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Imperia, hanno voluto consegnare un “dono speciale”. Si sono recati infatti presso le RSA di Casa Betlemme, Agnesi e Sant’Anna, per poi dirigersi alla volta del Centro di Pediatria dell’ospedale di Imperia e successivamente al Centro per disabili Isah, per consegnare gli addobbi natalizi della Polizia di Stato.

