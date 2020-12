Nasce il Coordinamento delle imprese teatrali della Liguria: “Perdite fino al 70%, 400 lavoratori a rischio”

Genova. Nasce il Coordinamento delle Imprese Teatrali della Liguria, presentato ufficialmente venerdì 18 dicembre con una conferenza stampa tenuta online a causa dell’emergenza sanitaria. Il Coordinamento riunisce 19 imprese che svolgono attività di spettacolo dal vivo in ambito teatrale a livello professionistico in Liguria, con una funzione di servizio pubblico in campo artistico, culturale e sociale nei diversi territori di riferimento, impiegando personale artistico, tecnico, amministrativo e organizzativo regolarmente assunto ma senza ricevere fondi da Regione Liguria con legge dedicata ma solo attraverso progetti.

L’assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e culturali della Regione Liguria Ilaria Cavo ha incontrato i coordinatori del Coordinamento e martedì 15 dicembre il Consiglio regionale ha votato all’unanimità un Ordine del giorno con la richiesta di prevedere un sostegno alle 19 imprese liguri che costituiscono il Coordinamento. A favore della nascita del Coordinamento anche l’Agis, rappresentata dal presidente ligure Angelo Pastore, intervenuto alla conferenza stampa.

