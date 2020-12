Passeggiata a sbalzo e pista ciclabile, è bagarre in consiglio comunale a Ventimiglia

Ventimiglia. E’ bagarre in consiglio comunale per la pratica relativa al variazione di bilancio per la relazione della passeggiata a mare a sbalzo in passeggiata Trento Trieste e lungomare Varaldo, nel tratto compreso tra via Tacito e via Dante. La pratica, per l’accensione di un mutuo da 1milione e mezzo di euro per realizzare l’infrastruttura, ha fatto scaldare gli animi quando i consiglieri di minoranza Massimo D’Eusebio e Alberto Ballestra (Ventimiglia in Movimento) hanno espresso l’intenzione di votare contro visto i costi “lievitati” per la modifica al vecchio progetto della ciclabile: rispetto al percorso ipotizzato dalla precedente amministrazione Ioculano, infatti, la giunta Scullino ha scelto di realizzare la passeggiata a sbalzo, per far correre la ciclabile affianco senza eliminare posti auto. Il tutto per circa 1milione di euro di spese in più.

