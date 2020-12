Regione, replica di Vaccarezza al Pd: “Nessuna auto blu per segretario regionale e capo di gabinetto”

Liguria. “Chiediamo alle opposizioni di mostrare il documento con cui la Giunta avrebbe chiesto in sede consiliare una modifica alla legge di bilancio per l’assegnazione dell’auto blu al segretario generale della Regione e al capo di Gabinetto della Presidenza”, questa la richiesta del gruppo consiliare Cambiamo in Regione Liguria.

“Una volta uscito dalla Commissione per l’approvazione degli strumenti finanziari che andranno in aula la prossima settimana, mi sono imbattuto nei post dei consiglieri del Pd, Rossetti e Garibaldi, a proposito delle auto blu che, a loro dire, sarebbero destinate al capo di gabinetto del presidente Toti e al segretario generale di Regione Liguria”, spiega il consigliere e coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

