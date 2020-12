Salta scambio culturale tra Loano e Francheville: fondi “trasformati” in pacchi alimentari per famiglie in difficoltà

Loano. Il Comitato per il Gemellaggio Loano-Francheville in aiuto dei loanesi in difficoltà. A causa dell’emergenza da Covid-19, quest’anno il tradizionale viaggio/scambio culturale che coinvolge i membri dell’associazione ed i “cugini d’Oltralpe” non ha avuto luogo. Per questo motivo il consiglio direttivo del Comitato ha scelto di destinare una parte delle risorse economiche risparmiate all’acquisto di una dozzina di pacchi alimentari da donare alle famiglie della città che hanno maggiormente sofferto le conseguenze della pandemia.

La consegna dei pacchi è avvenuta ieri pomeriggio presso la sede dell’associazione, nella “Palazzina delle associazioni” di via Magenta a Loano. “In questo periodo tutto si è fermato – affermano la presidente Piera Alba Merlo e gli altri membri del consiglio direttivo – Esercizi, lavoro, negozi, scuole, persone… E dopo un autunno arancione siamo arrivati quasi a Natale. Sarà un Natale diverso dai soliti, in solitudine, privati della gioia di ritrovarci tutti in famiglia. Tavolate allegre e festose dove gli affetti rifiorivano. E sarà anche un Natale più povero”.

