Tutto confermato, nelle feste Italia tutta rossa nei festivi e prefestivi. Arancione negli altri giorni

Roma. Confermate le misure paventate da giorni. Lo comunica il premier Conte, che promette nuovi ristori anche per nuove categorie. L’Italia sarà zona rossa in tutti i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio; arancione nei giorni lavorativi. E’questa la decisione finale per contenere il diffondersi del Covid-19 emersa dal vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Boccia.

