Ventimiglia, controlli straordinari della polizia: il bilancio

Ventimiglia. La Polizia di Stato, in previsione delle festività natalizie, ha dato un’ulteriore impulso ai servizi di controllo del territorio. Gli agenti hanno applicato le direttive del Questore di Imperia che mirano in particolare al contrasto dell’immigrazione clandestina, alla vigilanza preventiva e alla verifica delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19. L’attività viene svolta quotidianamente, in via ordinaria, sia nel centro cittadino che nei punti ritenuti più critici della periferia.

... » Leggi tutto