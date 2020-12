Allestito il punto-prelievi per i test Covid di Loano Salute

Loano. Presso il centro medico di Loano Salute sono terminate le operazioni di montaggio della tensostruttura che ospiterà il punto-prelievi per test Covid predisposto in accordo con Alisa e l’Asl2 savonese. La struttura è stata montata dai volontari della protezione civile loanese. Il servizio sarà attivo dalla prossima settimana.

“L’attivazione di questo ulteriore punto-prelievi – afferma il sindaco di Loano Luigi Pignocca – contribuirà ad alleggerire il carico di lavoro del sistema sanitario regionale e nazionale, messi a dura prova dalla recrudescenza di casi che sta caratterizzando le ultime settimane. Una volta terminata l’emergenza, la tensostruttura resterà a disposizione della protezione civile, che potrà utilizzarla per ogni futura necessità. Si tratta di una struttura modulabile, quindi facilmente adattabile ad ogni tipo di esigenza. A nome della nostra amministrazione, desidero ringraziare i nostri volontari che si sono adoperati per il completamento di questo importante intervento ed i medici di Loano Salute per aver reso possibile la creazione di questo secondo punto-prelievi”.

